

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetimlerde toplam (2.060) araç sürücüsü kontrol edildi. Çeşitli trafik suçlarından toplam (282) sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, (30) araç trafikten men edildi. Denetimlerde (137) sürücü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmaktan, (3) sürücü alkollü içki tesiri altında araç kullanmaktan, (2) sürücü sürüş ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmaktan, (14) sürücü sigortasız araç kullanmaktan, (7) sürücü emniyet kemeri takmadan araç kullanmaktan, (9) sürücü muayenesiz araç kullanmaktan, (16) sürücü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmaktan, (2) sürücü tehlikeli sürüş yapmaktan, (1) sürücü trafik ışıklarına uymamaktan, (8) sürücü trafik levha ve işaretlerine uymamaktan, (1) sürücü polisin dur emrine uymamaktan, (2) sürücü aracın ışık kurallarına uymamaktan ve (80) sürücü diğer trafik suçlarından rapor edildi.