

11 Nisan 2026 tarihinde, saat 03.30 sıralarında, Gemikonağı’nda Ankara Sokak üzerinde Akdeniz Evleri önlerinde, Yaşar TAŞ (E-22) yönetimindeki 07 CAS 455 plakalı motosiklet ile güney istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından dışarıya çıkıp elektrik direğine çarptı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Yaşar TAŞ, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, motosiklette yolcu olarak bulunan Hatice SOLMAZ (K-20) ise kaldırıldığı Cengiz Topel Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı. Soruşturma devam etmektedir.