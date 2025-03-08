Polis basın bültenine göre, rapor edilen trafik suçları ve rakamlar şöyle:

“148 yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 81 sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 10 seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 10 muayenesiz araç kullanmak,

Trafiğe bir kurban daha Trafiğe bir kurban daha

10 emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 8 alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 7 sigortasız araç kullanmak, 3 trafik levha ve işaretlerine riayet etmemek, 2 koruyucu başlıksız araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 1 5 bin kg ve üzerindeki kamyonların Girne - Lefkoşa Anayolunu kullanması, 1 A işletme izinsiz araç kullanmak ve 109 diğer trafik suçları.”