Polis basın bültenine göre, rapor edilen trafik suçları ve rakamlar şöyle:

“148 yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 81 sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 10 seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 10 muayenesiz araç kullanmak,

10 emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 8 alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 7 sigortasız araç kullanmak, 3 trafik levha ve işaretlerine riayet etmemek, 2 koruyucu başlıksız araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 1 5 bin kg ve üzerindeki kamyonların Girne - Lefkoşa Anayolunu kullanması, 1 A işletme izinsiz araç kullanmak ve 109 diğer trafik suçları.”