25 Temmuz 2025’te ülke genelinde yapılan trafik denetimlerinde toplam 2.093 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde çeşitli suçlardan 318 sürücü rapor edildi, 28 araç trafikten men edildi, 1 sürücü ise tutuklandı.
Tespit edilen trafik suçları arasında:
· 111 sürücü hız sınırını aştı
· 13 sürücü alkollü araç kullandı
· 1 kişi ehliyetsiz ve sigortasız araç kullandı
· 12 kişi seyir halindeyken cep telefonu kullandı
· 58 sürücü emniyet kemeri takmadı
· 14 araç seyrüsefersizdi
· 8’i muayenesiz, 3’ü sigortasızdı
· 6 sürücü “T” işletme kurallarına uymadı
· 2 sürücü tehlikeli araç kullandı
· 2 motosikletli koruyucu başlık takmadı
· 5 kamyon sürücüsü anayol yasağını ihlal etti
· 83 kişi ise diğer trafik suçlarından dolayı rapor edildi.
Polis, denetimlerin süreceğini belirtti.