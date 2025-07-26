25 Temmuz 2025’te ülke genelinde yapılan trafik denetimlerinde toplam 2.093 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde çeşitli suçlardan 318 sürücü rapor edildi, 28 araç trafikten men edildi, 1 sürücü ise tutuklandı.

Tespit edilen trafik suçları arasında:

· 111 sürücü hız sınırını aştı

· 13 sürücü alkollü araç kullandı

· 1 kişi ehliyetsiz ve sigortasız araç kullandı

· 12 kişi seyir halindeyken cep telefonu kullandı

· 58 sürücü emniyet kemeri takmadı

· 14 araç seyrüsefersizdi

· 8’i muayenesiz, 3’ü sigortasızdı

· 6 sürücü “T” işletme kurallarına uymadı

· 2 sürücü tehlikeli araç kullandı

· 2 motosikletli koruyucu başlık takmadı

· 5 kamyon sürücüsü anayol yasağını ihlal etti

· 83 kişi ise diğer trafik suçlarından dolayı rapor edildi.

Polis, denetimlerin süreceğini belirtti.