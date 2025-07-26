26 Temmuz 2025 saat 03:00’te Girne Uğur Mumcu Caddesi üzerinde Mehmet Ali Bozgeyik (E-27), yönetimindeki SC 197 plakalı araçla dikkatsizce sol şeride geçince, aynı yönde seyreden JC 785 plakalı araçla çarpıştı. Alkollü olduğu tespit edilen JC 785 sürücüsü Volkan Önder (E-22), yapılan testte 89 promil alkollü çıktı. Yaralanan olmazken, Önder tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.