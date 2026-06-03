Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı sürücülerimiz, ülkemizde bazı anne ve babaların trafikte bir anda çok şeyin olabileceğini ya bilmediğini veyahut umursamadığını dile getirerek bu konuyla ilgili bir fotoğrafı bizlerle paylaşarak sitem ettiler.

Fotoğrafta görüldüğü gibi bir annenin aracıyla Lefkoşa trafiğinde ön koltukta küçük çocuğuyla ilerlediğini dile getiren duyarlı sürücülerimiz “Yazık değil mi bu bebeğe?. Lefkoşa ana yolu sanayi ışıklarında beklerken gördük.” Diyerek sitem ettiler.

Arabanın arka koltuğu müsait olduğunu ama annenin çocuğunu önde kucağında oturtmayı tercih ettiğini dile getiren sürücü vatandaşlarımız “Trafikte yitirdiğimiz onca cana rağmen maalesef akıllanmıyoruz... Ani bir fren esnasında ne olacağını düşünmek bile istemiyoruz...! Trafik böyle sorumsuzluk kaldırmaz” dediler.

İnsan hayatının pamuk ipliğine bağlı olduğunu unutmamak gerektiğini söyleyen vatandaşlarımız herkesi yolculuk yaparken her durumu göz önünde bulundurmaları gerektiğini sözlerine eklediler.