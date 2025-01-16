Çamlıbel-Yılmazköy ana yolunda önceki gün meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 81 yaşındaki Özenç Sarp, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Polisten verilen bilgiye göre, Sarp, 14 Ocak’ta saat 11.00 sıralarında, Çamlıbel - Yılmazköy ana yolunun 7-8'inci kilometreleri arasında Kılıçaslan mevkiinde, Ahmet Kurtul (E-64) yönetimindeki HR 010 plakalı araç ile Reşat Sarp (E-84) yönetimindeki PR 129 plakalı salon araçların çarpışması sonucu ağır yaralanmıştı.

Kazada ağır yaralanan PR 129 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Özenç Sarp (K-81) tedavi gördüğü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün yaşamını yitirdi.

Yürütülen soruşturma kapsamında HR 010 plakalı araç sürücüsü Ahmet Kurtul’un (E-64) halen poliste tutuklu olduğu, soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Özenç Sarp'ın ölümüyle, 2025'in ilk 16 gününde trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.