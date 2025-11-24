Polis ekipleri önceki gece ülke genelinde tarihin en büyük huzur operasyonlarından birini gerçekleştirdi.

Drone'ların da kullanıldığı operasyonlara, Çevik Kuvvet ekibi de katıldı. Ekipler tüm ilçelerde adeta kuş uçurtmadı, bölgeler abluka altına alındı, araçlar, insanlar, her yer didik didik arandı.

Denetimler kapsamında; eğlence mekanları, gece kulüpleri, alkollü içki satışı yapılan yerler, pansiyonlar, işçi lojmanları, kahvehaneler, halkın yoğun olarak bulunduğu yerler ve trafikte araçları ile seyir halinde olan sürücüler kontrol edildi.

Polis Genel Müdürlüğü önceki gece yapılan eş zamanlı asayiş ve trafik denetimlerinde bin 482 kişi aleyhinde yasal işlem başlatıldığını, 59 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Asayiş denetimleri kapsamında; ülkemizde yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 53 kişi, kullanımlarındaki araçlarda yapılan aramalarda, tasarruflarında kanunsuz uyuşturucu madde tespit edilen 3 kişi ve alkollü içki tesiri altında sarhoş oldukları sırada bağırarak çevreye rahatsızlık verdikleri tespit edilen 2 kişi olmak üzere 58 kişi tutuklandı.

Mekan kapatma saatine uymadıkları tespit edilen 2 işyeri işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik denetimleri kapsamında; toplam 6 bin 710 araç sürücüsü kontrol edildi, çeşitli trafik suçlarından dolayı toplam bin 480 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı 160 araç ise trafikten men edildi ve 1 sürücü de tutuklandı.

Öte yandan yapılan bu operasyonların geçtiğimiz Cuma günü Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın çağrısıyla toplanan Cumhuriyet Güvenlik Kurulu toplantısında hemen ertesi günü yapılması dikkat çekti.

Erhürman’ın başkanlığında toplanan Cumhuriyet Güvenlik Kurulu’nun ilk toplantısına Başbakan, Meclis Başkanı, güvenlik güçleri komutanları ve ilgili bakanlık temsilcileri katılmıştı.