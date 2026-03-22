İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Tottenham, Nottingham Forest'ı konuk etti. Deplasman ekibi Nottingham Forest, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Vitor Pereira'nın ekibine galibiyeti getiren golleri 45'te Igor Jesus, 62'de Morgan Gibbs-White ve 87'de Taiwo Awoniyi attı.

KÜME DÜŞME HATTINA 1 PUAN UZAK

Bu sonucun ardından Nottingham Forest, 32 puanla 16. sırada milli araya girdi. Tottenham ise küme düşme hattındaki West Ham United'ın 1 puan üzerinde 30 puanla 17. sırada yer aldı.

Sıkıntılı zamanlar geçiren Tottenham, ligde 13 maçtır kazanamıyor. Hotspur, ligde en son 28 Aralık'ta Crystal Palace'ı deplasmanda 1-0 yendi.

IGOR TUDOR ÇARE OLAMADI

Thomas Frank'in yerine görevi üstlenen Igor Tudor da takıma çare olamadı.

Tudor; Arsenal'e 4-1, Fulham'a 2-1, Crystal Palace'a 3-1 kaybederken Liverpool ile 1-1 berabere kaldı. Son olarak gelen Nottingham Forest mağlubiyeti de Igor Tudor ve Tottenham için krizi büyüttü.

Tottenham, Şampiyonlar Ligi'nde ise Atletico Madrid'e son 16 turunda elendi.