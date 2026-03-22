İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Tottenham, Nottingham Forest'ı konuk etti. Deplasman ekibi Nottingham Forest, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Vitor Pereira'nın ekibine galibiyeti getiren golleri 45'te Igor Jesus, 62'de Morgan Gibbs-White ve 87'de Taiwo Awoniyi attı.

KÜME DÜŞME HATTINA 1 PUAN UZAK

Bu sonucun ardından Nottingham Forest, 32 puanla 16. sırada milli araya girdi. Tottenham ise küme düşme hattındaki West Ham United'ın 1 puan üzerinde 30 puanla 17. sırada yer aldı.

Aslan, çeyrek final için Liverpool’da
Aslan, çeyrek final için Liverpool’da
İçeriği Görüntüle

Sıkıntılı zamanlar geçiren Tottenham, ligde 13 maçtır kazanamıyor. Hotspur, ligde en son 28 Aralık'ta Crystal Palace'ı deplasmanda 1-0 yendi.

IGOR TUDOR ÇARE OLAMADI

Thomas Frank'in yerine görevi üstlenen Igor Tudor da takıma çare olamadı.

Tudor; Arsenal'e 4-1, Fulham'a 2-1, Crystal Palace'a 3-1 kaybederken Liverpool ile 1-1 berabere kaldı. Son olarak gelen Nottingham Forest mağlubiyeti de Igor Tudor ve Tottenham için krizi büyüttü.

Tottenham, Şampiyonlar Ligi'nde ise Atletico Madrid'e son 16 turunda elendi.