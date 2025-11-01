“Çocuğa yönelik cinsel istismar materyalleri bulundurması ve dağıtması” suçlamasıyla Metahan’dan Güney Kıbrıs’a geçiş yaptığı sırada önceki gün Rum polisince tutuklanan bağımsız Milletvekili Hasan Tosunoğlu’nun oğlu Cenk Tosunoğlu, dün çıkarıldığı Lefkoşa Mahkemesi’nden 3 gün tutukluluk aldı.

Kapalı kapılar ardında gerçekleştirilen duruşmada Rum polisi, soruşturmanın devamı sebebiyle Tosunoğlu hakkında 3 günlük tutukluluk talebinde bulunurken Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi de bu talebi onayladı.

Haberde, tutuklamaya ilişkin bilgilerin, Almanya’nın Bavyera eyaleti siber suç birimi tarafından toplandığı belirtilirken Tosunoğlu’nun tutuklamaya itiraz etmediği ve iş birliğine hazır olduğunu dile getirdiği ifade edildi.

Öte yandan Cenk Tosunoğlu’nun Rum polisi tarafından tutuklanması Rum basınında yer aldı.

Güney'de yayımlanan Alithia gazetesi, yaşındaki Cenk Tosunoğlu’nun önceki gün 11:40’ta Metehan sınır kapısından Güney Kıbrıs’a geçmek isterken tutuklandığını belirtirken konuya ilişkin Rum polis sözcüsünün Rum Haber Ajansı KİPE’ye yaptığı açıklamaya yer verdi.

Rum polis sözcüsü açıklamasında, “Tutuklanan kişinin çocuk pornografisine ilişkin ciddi bir suçla itham edildiğini, Europol’un kendilerine ilettiği bilgilerin akabinde çıkarılan tutuklama emrinin hemen uygulandığını” belirtti.

Gazete, soruşturmanın devam ettiğini aktardı.