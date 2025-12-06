Fileleftheros ve diğer gazeteler, önceki gün 15 yaşındaki kız öğrencinin başına taş attığı 13 yaşındaki öğrencinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığını ve ayakta tedavi edildiğini yazdı.

Habere göre, oğlu birkaç ay içerisinde ikinci kez saldırıya uğrayan baba polise şikayette bulundu. 37 yaşındaki baba, oğlunun ayakta tedavi edildiği Baf Genel Hastanesi’nden dönmesi ardından, taşı atan 15 yaşındaki kız öğrencinin babası ile görüştüğünü, onun da kendisini sözlü tehdit ettiğini söyledi.