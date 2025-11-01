Çocuğun cinsel istismarı ve cinsel taciz suçlarından tutuklanan isminin baş harfleri H.A. dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru olguları aktardı.

Polis, zanlının 2025 Eylül ayı içerisinde Gönyeli’de kız kardeşinin evinde 15 yaşındaki yeğenine cinsel istismarda bulunduğunu belirtti. Polis, zanlının “Çocuğun cinsel istismarı” suçunu işlediğini kaydetti. Polis, yapılan şikâyet üzerine zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis, sosyal hizmet görevlileri tarafından çocuğun, ifadesinin alındığını kaydetti. Polis, zanlının Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde doktorlar tarafından kontrol edildiğini, tetiklerin tamamlandığını, sadece rapor beklendiğini kaydetti. Polis, kız çocuğunun da Barış Ruh’ta kontrolden geçirildiğini ancak tetiklerin henüz bitmediğini ifade etti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler ve beklenen doktor raporları olduğunu belirterek, zanlının 5 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlının avukatı polise bazı sorular yöneltti. Polis, bir soru üzerine çocuğun olay günü yaşananları annesine anlattığını, annesinin dayısıyla konuştuğunu ancak herhangi bir şikâyet olmadığını söyledi. Polis, çocuğun daha sonra olanları rehber öğretmenine anlattığını, öğretmenin sosyal hizmetler dairesiyle görüştüğünü ve onların da polise bilgi verdiğini kaydetti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 5 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.