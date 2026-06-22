Süper Lig’in son şampiyonu China Bazaar Gençlik Gücü, Mustafa Sakallı’nın bonservisini aldıklarını ve oyuncunun gelecek sezonda da Gençlik Gücü forması giyeceğini duyurdu. Yeşil beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Sakallı’nın önümüzdeki sezonda da başarılı olacaklarına inandıkları belirtildi.

Gençlik Gücü’nden yapılan açıklama şöyle:

Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü olarak, uzun yıllardır formamızı başarıyla terleten ve geçtiğimiz sezon yaşadığımız tarihi başarıda önemli pay sahibi olan Mustafa Sakallı ile yeniden anlaşmaya vardığımızı büyük bir memnuniyetle duyururuz.

Sahadaki mücadeleci kimliği, karakteri ve kulübümüze olan bağlılığıyla her zaman örnek olan Mustafa Sakallı'nın bonservisiyle birlikte yeniden ailemizin bir parçası olması bizleri mutlu etmiştir.

Geçmişte olduğu gibi bundan sonraki süreçte de takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyor, kendisine yeniden hoş geldin diyor; yeşil-beyazlı formamız altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz.

Birlikte daha güçlü, birlikte daha büyük hedeflere!

Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü