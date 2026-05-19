Ayaklı Gazete’ye ulaşan Lefkoşa’nın Kızılbaş bölgesi sakini vatandaşlarımız yıllardır sürekli dile getirdikleri Necmettin Erbakan Caddesi’nde tehlikeli sürüş yapanlara karşı önlem alınması konusundaki isyanlarını bizlerle gönderdikleri fotoğraflarla paylaşılar.

Bölge sakinleri “Burası Kızılbaş bölgesi Necmettin Erbakan Caddesi Ebubekir Camii istikametinden, Kızılbaş Kilisesine doğru geliş yönü. Günlerden pazar gece saat 01,30 gürültü sesiyle uyandık” diyerek fotoğraftaki manzarayla karşılaştıklarını belirttiler.

Şimdiki Dima Market yanında, eski Şok Market karşısındaki kaldırımda bulunan demir bariyerlerin 6-7 tanesini bir aracın yerinden söktüğünü ifade eden vatandaşlarımız “Ne sağa dönecekti, ne sola dönecekti. Sürat, sürat, sürat..Bu yolda aşırı sürat nedeniyle her gün kaza oluyor, insanlar ölüm tehlikesi yaşıyor” dediler.

Bölge sakinleri bu yol ile ilgili yıllardır isyan ettiklerini yineleyerek “Ne olur birileri sesimizi duysun.. Birilerinin canı yanmadan bir önlem alınsın” diyerek sözlerini tamamladılar.