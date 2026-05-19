Sn. Tufan Erhürman, geçtiğimiz hafta sayın Hristodulidis bir planın yeniden müzakereler için BM tarafından hazırlandığını söyledi. Acaba bu konuda size bir bilgi ulaştı mı? Yoksa bu da bir manevra mı dersiniz…

Sn. Nazım Çavuşoğlu, dün Alayköy İlkokulu’na Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nin katkılarıyla ek derslik binası açılışı yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı görevinizde bu kaçıncı açılışınız oldu? Bu arada bu dönem içinde hiç tamamı devlet bütçesinden bir sınıf veya okul yapıldı mı?

Sn. Hakan Dinçyürek, Karpaz bölgesi vatandaşları için Pamuklu köyünde başlatılan yeni hastane projesi bugünlerde durmuş gibi görünüyor. Bunun sebebi nedir? Umarız yarıda kalmaz…

Sn. Hüseyin Çavuş, çiftçilerin dört gözle beklediği 2024-25 yılı Doğrudan Gelir Desteği ilk ödemesi bugün itibariyle kartlarına yatırılmış. Hasat zamanı geldiği için bu ödeme çiftçiyi rahatlatacaktır. Bu arada arpa-buğday için fiyat belirleme çalışmalarında durum ne?

Sn. Ahmet Latif, Mesarya Belediyesi’ne bağlı köylerde ve bölgenizdeki anayollarda güzel çalışmalara imza attığınız dikkatlerden kaçmıyor. Allah yolunuzu açık etsin diyelim. Kolay gelsin…

Sn. Ali Adalıer, dün görevi başında aniden rahatsızlanarak vefat eden Özel Harekat Müdürlüğü’ne bağlı Polis Memuru Mehmet Korkmaz’ın vefatı nedeniyle tüm polis teşkilatına başsağlığı diliyoruz. Allah sizlere ve ailesine sabırlar versin…