Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Erkut Şahali, yeni Meclis ve Cumhurbaşkanlığı binalarının açılışında olacaklarının altını çizerek, “Birileri Meclis’i olduğu yerden başka bir yere taşımış olabilir ama yasama faaliyeti yeni Meclis binasında yürütülecekse, biz de orada olacağız.” diye konuştu.

Düşüncelerinde herhangi bir değişiklik olmadığına dikkat çeken Şahali, “Dün ne söylüyorsak, bugün de aynısını söylüyoruz: Sine-i millete dönmeyi savunmuyoruz.” dedi.

Erkut Şahali, “Hastanelerimizde yeterli yatak ve odalar yok; çocuklarımız barakalarda eğitim görmek zorunda kalıyor. Bu koşullar altında, hediye dahi olsa, yeni Meclis ya da Cumhurbaşkanlığı binasının yapılmasına ihtiyaç yoktu.” diye konuştu.

“Ülkenin gerçeklerini muhataplarına söyleme cesaretini gösteremeyenler bu yapıya boyun eğmiş olabilir; ancak biz bu sistemi dönüştürmek için buradayız.” diyen Şahali, söz konusu binaların yapımına karşı çıktıklarını vurguladı.

Şahali, “O binaların yapılmasına karşı çıktık, ancak yapıldılar. Şimdi onları yok saymak, çok farklı bir karar almayı gerektirir ki, biz o kararı almayacağımızı çok önceden belirttik.” ifadelerini kullandı.

Binalar yeni diye yepyeni bir tavır ortaya koymayacaklarını kaydeden Şahali, üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getireceklerinin altını çizdi. Ülkede yapılacak törenlerin, ülkenin mevzuatına ve geleneklerine uygun şekilde icra edilmesi gerektiğine işaret eden Şahali, “paket tören” ithal edilmesini eleştirdi.

Şahali, “Açılış seremonilerinde dua edilmesini daha önce hiç görmedik. Laik devletlerde dua, sadece dini törenlerde yer bulur. Bu konuda çok net bir tavır koyduk.” dedi.

“Dışişleri’nde bir Protokol Dairesi vardır. Açılacak olan bina Meclis ya da Cumhurbaşkanlığı binasıysa, bu töreni organize edecek olan da bu Daire'dir. Bu kurumların mevzuatına uygun olmayan, geleneklerimizle örtüşmeyen bir tören düzenlenecekse, o icraya uyum sağlayamayacağımızı açıkça ifade ettik.” diyen Şahali, yadırgayacakları bir durumla karşılaşırlarsa, onun parçası olmayacaklarını söyledi.