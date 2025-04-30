Cumhuriyet Meclisi Genel Başkanı Ziya Öztürkler, “KKTC’nin ilan edildiği, atalarımızın izleri olan, ülkenin ileriye gitmesi adına birçok önemli yasanın hayat bulduğu, bu tarihi bina her zaman kalbimizde yaşayacak” dedi.

Cumhuriyet Meclisi’nde yeni binaya taşınmadan önceki son oturumda söz alan Öztürkler, “Denetim göreviyle tarihi binada son kez bir araya geliyoruz” diye konuştu.

Öztürkler, Genel Kurul çalışmalarına 5 Mayıs Pazartesi günü yeni binada devam edeceğini söyleyerek, Anavatan Türkiye tarafından yaptırılan yeni binanın ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Binada tarihi anlar yaşandığını, milletvekilleri arasından cumhurbaşkanlarının çıktığını, sabaha kadar süren tarihi konuşmaların yapıldığını dile getiren Öztürkler, KKTC’nin kalbi ve demokrasisinin kalbinin bu binada attığını, tarihi eylemlere tanıklık ettiğini belirtti.

Öztürkler, bina ve tarihi ortamın korunacağını, unutulmayacağını söyleyerek, “Hem mutluyuz hem de hüzünlüyüz” dedi.