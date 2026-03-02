Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), yükseköğretimde kurumsal iş birliklerini güçlendirmek ve akademik üretimi desteklemek amacıyla Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ), Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) ve Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) ile mutabakat anlaşmaları imzaladı.

YDÜ ile imzalanan mutabakat anlaşmasına, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ile YDÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ imza koydu. Söz konusu anlaşma ile iki kurum arasında akademik ve bilimsel alanlarda iş birliğinin geliştirilmesi hedefleniyor.

UKÜ ile gerçekleştirilen mutabakat anlaşması ise DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ve UKÜ Rektörü Prof. Dr. Erbuğ Çelebi’nin imzasıyla yürürlüğe girdi. Anlaşma kapsamında taraflar, ortak akademik çalışmalar gerçekleştirerek, karşılıklı etkileşimi artırmayı hedefliyor.

LAÜ ile imzalanan anlaşmaya ise DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ile LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen imza koydu. Söz konusu iş birliği ile iki üniversite arasında eğitim, araştırma ve proje temelli ortak çalışmaların hayata geçirilmesi amaçlanıyor.

Anlaşmalar çerçevesinde taraflar, ortak ilgi alanları doğrultusunda kısa ve uzun süreli öğrenci değişim programlarını tanıtmayı ve teşvik etmeyi, akademik personel ve öğrencileri eğitim, ders, konferans, sempozyum, atölye çalışması ve deneyim paylaşımı gibi faaliyetlere karşılıklı olarak davet etmeyi hedeflemektedir. Bunun yanı sıra müşterek ilgi alanlarında ortak araştırma faaliyetlerinin desteklenmesi ve teşvik edilmesi de anlaşmaların kapsamı içerisinde yer almaktadır.

Taraflar ayrıca eğitim ve öğretim amaçları doğrultusunda kullanılabilecek araştırma ve eğitim konularında veri paylaşımında bulunmayı ve her iki kurum bünyesinde bulunan bölümler arasında ortak diploma programları kurulmasına yönelik çalışmalar yürütmeyi öngörmektedir.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, söz konusu iş birliklerine ilişkin yaptığı açıklamada, Kuzey Kıbrıs’taki üniversiteler arasında geliştirilen bu dayanışma ve iş birliği kültürünün yükseköğretimin niteliğini artırma açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Tüm üniversitelerin aynı gemide olduğunu ve ortak bir sorumluluk taşıdığını ifade eden Prof. Dr. Kılıç, amaçlarının rekabetten ziyade iş birliği anlayışıyla hareket ederek ülkenin akademik gücünü birlikte yükseltmek olduğunu belirtti. Prof. Dr. Kılıç, gelecek nesiller için başarılı, donanımlı ve özverili bireyler yetiştirmenin tüm yükseköğretim kurumlarının ortak hedefi olduğunu kaydederek, bu tür anlaşmaların hem öğrenciler hem de akademik kadrolar için yeni ufuklar açacağını dile getirdi.