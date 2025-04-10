Lefkoşa’da 11 Haziran 2024 tarihinde bir kafede masa üzerinde bırakılan ve aynı yerde çalışan garsona ait cep telefonunun çalınması ile ilgili olarak polis tarafından yürütülen ileri soruşturmada, meseleyle ilgili aranan zanlı 57 yaşındaki Reşit Davulcubaşı önceki gün Girne Limanı’ndan KKTC’ye giriş yaptığı sırada tespit edilerek tutuklandı. Reşit Davulcubaşı dün mahkemeye çıktı.

Polis memuru mahkemede olguları aktardı. Polis, zanlının 11.08.2024 tarihinde 07.00 - 09.00 saatleri arasında Lefkoşa'da, Surlariçi'nde bulunan Venedik Cafe isimli işletmede çalışan garsona ait RedMi Note 11S marka cep telefonunu çalındığının tespit edildiğini söyledi. Polis, yapılan araştırma sonucu zanlının diğer hattı çıkarıp, kendisine ait GSM kartını telefona yerleştirdiğini belirlediklerini söyledi. Polis, zanlı hakkında tutuklama emri alındığını, ancak tespit edildiği gün yapılan muhaceret kontrolünde yurt dışına çıkmış olmasından dolayı tutuklanamadığını belirtti.

Polis, zanlının 8 Nisan 2025 tarihinde Girne Limanından KKTC'ye giriş yaptığı esnada görevli polisler tarafından tespit edilerek tutuklandığını, konu cep telefonunun zanlının tasarrufunda tespit edilerek, emare alındığını açıkladı.

Zanlının ülkeye turist vizesiyle giriş yaptığını kaydeden polis, tutuklu yargı talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.