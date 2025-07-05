KTAMS ve KİEF, asgari ücretin hâlâ belirlenmemesi ve halkın yaşadığı ekonomik ve güvenlik sorunlarına dikkat çekmek amacıyla dün Başbakanlık önünde basın açıklaması yaptı.

KTAMS ve KİEF Başkanı Güven Bengihan, bazı sendikaların geçici işçilere müsteşarlık veya müdürlük gibi görevlerin verilmesini savunduğunu, ancak buna karşı olduklarını belirtti. Bu kişilere iş güvencesi ve haklarının verilmesini desteklediklerini vurgulayan Bengihan, binlerce kadrolu ve terfi bekleyen çalışan varken siyasi istihdamların bu pozisyonlara getirilmemesi gerektiğini söyledi.

Toplumun en büyük rahatsızlığının “kendini güvende hissedememek” olduğunu ifade eden Bengihan, “İnsanların en büyük sıkıntısı can güvenliği, mal güvenliği. Kendilerini güvende hissetmeyen bir toplum haline geldik. Denetim yok, güvenlik yok.” dedi. Bengihan, bu durumun sorumlusunun gerekli önlemleri almayan Başbakanlık olduğunu savundu. Denetim ve caydırıcı ceza eksikliğinin piyasalardaki fiyatlara da yansıdığını söyleyen Bengihan, hükümeti “halkı değil, sermayeyi korumakla” eleştirdi.

Polis Teşkilat Yasası’nda yapılmak istenen değişikliklere de değinen ve bunların siyasi bir çekişmenin ürünü olduğunu öne süren Bengihan, bu gelişmelerin Polis Örgütü’ne ve mahkemelere olan güveni zedelediğini belirterek, “Bu memlekete en büyük zararı veren bu hükümettir.” ifadelerini kullandı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın toplu taşımaya geçişle ilgili açıklamalarını da eleştiren Bengihan, Bakanlığın kamu dairelerindeki ufak sorunları bile çözemediğini iddia ederek, “Bu sistemsizlikte neyin toplu taşımacılığı? Bizim kabak doğramacılara değil, bu ülkeye hizmet edecek, bu memleket için gayret gösterecek insanlara ihtiyacımız var.” dedi.