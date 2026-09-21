Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili Hasan Küçük, yasaların değişen ekonomik, sosyal ve teknolojik koşullara göre sürekli güncellenmesi gerektiğini, özellikle mahkemelerde dava süreçlerinin hızlandırılması için düzenlemeler yaptıklarını söyledi.

Basın bürosundan verilen bilgiye göre, Küçük, Kıbrıs Press TV’de Dilan Gölbaşı’nın sorularını yanıtlayarak, Meclis’te yürüttüğü çalışmalar, çocuklar ve gençlere yönelik projeler, yargı reformları ile yeni döneme ilişkin hedeflerini anlattı.

Küçük, siyasette söylemden öte hizmet siyasetini önemsediğini belirterek, “Sadece eleştiri bir söylemdir, alternatif üretmek de bir siyasettir. Biz, çözüm üretmek yolunda canla başla çalışıyoruz.” dedi.

“Gecikmiş adalet, adalet değildir” diyen Küçük, ticari uyuşmazlıklardan mahkemelerin işleyişine kadar çeşitli alanlarda hayata geçirilen düzenlemelerin hem vatandaş hem de iş dünyası açısından önem taşıdığını kaydetti.

Milletvekilliği dönemindeki en önemli çalışmalarından birinin Dijital Mecralarda Çocuk Hakları Komitesi olduğunu ifade eden Küçük, komitenin 50 milletvekilinin oy birliğiyle kurulduğunu ve yaklaşık bir buçuk yıl kapsamlı çalışma yürüttüğünü belirtti.

“Sanal dünyada sıkışmış, gerçek dünyadan kopmuş çocukları görüyoruz. Dijital dünyayı ‘bir şey olmaz’ diyerek tesadüflere bırakamayız.” diyen Küçük, güvenli internet, çocukların dijital ortamda korunması, eğitim ve bilinçlendirme konusunda adımlar atıldığını söyledi.

Ekran kullanımının aile içi iletişim ve şiddet üzerindeki etkilerinin de araştırıldığını belirten Küçük, teknolojik etkileşimin zorbalık ve şiddet eğilimini artırabildiğini ifade etti.

Aile ve sosyal politikaların bilimsel veriler ışığında geliştirilmesi gerektiğini söyleyen Küçük, üniversitelerle birlikte kapsamlı araştırmalar yapılmasına ihtiyaç olduğunu kaydetti.

- “Gençlerin karar alma mekanizmalarına daha etkin katılması gerekiyor”

Sicil affı düzenlemesine de değinen Küçük, hafif suçlardan dolayı geçmişinde kayıt bulunan kişilerin yeniden topluma kazandırılması amacıyla, “herkesin ikinci bir şansa ihtiyacı var” anlayışıyla hareket ettiklerini söyledi. Küçük, düzenlemenin savcılık, mahkemeler ve Barolar Birliği’nin katkısıyla hazırlandığını belirtti.

Gençlerin karar alma mekanizmalarına daha etkin katılması gerektiğini vurgulayan Küçük, “Gençler adına karar almak değil, gençlerle birlikte karar almak yaklaşımındayım.” dedi.

Yaklaşık 147 yasa çalışmasında yer aldığını belirten Küçük, bilişim, yazılım, teknokentler ve inovasyon alanlarında gençlere yönelik düzenlemelere katkı koyduğunu söyledi.

İş sağlığı ve güvenliği alanındaki düzenleme için yaklaşık bir yıl çalıştığını da anlatan Küçük, yatırımcıların başkalarının hata ve ihmallerinden kaynaklanan durumlarda karşılaştıkları sorunların giderilmesi için mücadele ettiğini ve düzenlemenin Resmi Gazete’de yayımlandığını kaydetti.

Tamamlayamadığı çalışmalar arasında ise “Arabuluculuk Yasası” bulunduğunu belirten Küçük, uyuşmazlıkların mahkemeye gitmeden, uzlaşı kültürü temelinde daha hızlı çözülebilmesi için hazırlanan çalışmanın yeni dönemde tamamlanmasını istediğini söyledi.

Meslek kuruluşlarına ilişkin çok sayıda yasanın da güncellendiğini ifade eden Küçük, vatandaşların daha kaliteli ve hızlı hizmet almasının hedeflendiğini belirtti.