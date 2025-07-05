Maliye Bakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Özdemir Berova, Kıbrıs Postası TV’de yayımlanan ve Gökhan Altıner'in hazırlayıp sunduğu “Sabah Postası” programına konuk oldu.

Programda ilk olarak Maliye'nin güncel durumunu değerlendiren Berova, 2024 bütçesi hazırlanırken 18 milyar TL’lik açık ve buna bağlı borçlanmanın öngörüldüğünü, bu durumun yasama yılının başında Meclis’ten geçtiğini hatırlattı.

“Bu yıl kayıt dışı ekonomi ile mücadele yılıdır” diyen Berova, vergi gelirlerinde geçen yılın ilk 5 ayına göre yüzde 69’luk bir artış yaşandığını belirtti. Berova, bu artışın ekonominin daha fazla kayıt altına alındığını gösterdiğini söyledi.

"YEREL GELİRLER YÜZDE 58 ARTARKEN, BÜTÇE GİDERLERİ YÜZDE 68 ARTIŞ GÖSTERDİ"

Vergide adaletin en önemli ilkeler arasında yer aldığını ifade eden Berova, dahili KDV gelirlerinde yüzde 91’lik bir artış olduğunu vurguladı. Yerel gelirlerin yüzde 58 arttığını, buna karşılık bütçe giderlerinin yüzde 68 yükseldiğini söyleyen Berova, yılın ilk 6 ayında gerçekleşen 7 milyar TL’lik borçlanmanın temel nedeninin cari transferler olduğunu ifade ederek, bu transferler arasında DAÜ, belediyeler ve BRT’ye yapılan mali desteklerin öne çıktığını belirtti.

Berova, yıl başında 18 milyar TL açık öngörülmesine rağmen hedeflerinin borçlanmayı sınırlı tutmak ve açığı azaltmak olduğunu belirtti. Kamu maliyesinin sürdürülebilir bir yapıda olduğunu vurgulayan Berova, “Maliye batıyor” yönündeki söylemlerin gerçekle bağdaşmadığını dile getirdi.

Son olarak bütçe açığına ilişkin güncel verileri paylaşan Berova, yıl başında 18 milyar TL olarak öngörülen bütçe açığının şu ana kadar yalnızca 3,7 milyar TL seviyesinde olduğunu söyledi. Berova, daha yüksek görünen borçlanmanın ise avans kullanımıyla ilgili olduğunu sözlerine ekledi. Berova, Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) her zaman sesinin yüksek çıktığını, ancak icraata gelince etkili olamadıklarını vurguladı.