Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği Asbaşkanı Mehmet Özsezer yazılı açıklamasında, bir yandan “yeni toplu taşıma sisteminin yakında uygulamaya konulacağı” yönünde demeçler verilirken, bir yandan da izin kurulu toplantısında üniversitelere yeni izinler verildiği eleştirisinde bulundu. Özsezer, hükümete eleştirilerde bulunarak, Meclis'ten geçecek bir yasa ile sektörün koruma altına alınmaması durumunda şirketleşmenin hayal olacağını savundu.

Hükümetin, taşımacılık sektörünün istemediği, kabul etmediği hiçbir şeyi dikta ederek yaptıramayacağını ifade eden Özsezer, şöyle devam etti:

“Birlik olarak bizler Çağdaş Kamu Araçlar Birliği ile ortak çıkarlar için bu konuda birlikte hareket ederek tavrımızı net olarak ortaya koyacağız. Hiçbir şekilde birliğimizin görüşü olmadan bu konuda ‘oldu bittiye’ getirmenize izin vermeyeceğiz. Eğer bu konuda üniversite izinleri iptal olmazsa mahkeme ya da daha ileriye gidip eylem kararı da alacağız.”