Değirmenlik Akıncılar Belediyesi, “Ağaç ve Orman Haftası” kapsamında Değirmenlik’e Jakaranda, Benjamin ve Servi türü 110 fidan dikti.

Etkinliğe, Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, bazı belediye meclis üyeleri, belediye personeli ile birlikte Değirmenlik İlkokulu’ndan öğrenciler katıldı.

Karavezirler, beldenin daha yeşil olması için çevre düzenlemesine ve peyzaja büyük önem verdiklerinin altını çizdi.

Belediyenin 22 muhtarlığa hizmet verdiğini anımsatan Karavezirler, sadece park ve bahçelerde değil, hayata geçen ve geçecek olan tüm projelerde de mutlaka yeşil alanlar yarattıklarını vurguladı.