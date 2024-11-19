AKSA Süper Lig’de istikrarsız günler geçiren ve 9 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyetle ligde 8 puanla 13. sırada bulunan Yenicami’de Teknik Direktör Hasan Topaloğlu yönetime istifasını sundu ancak Yenicami yönetimi tarafından istifası 3. kez kabul edilmedi.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

Değerli kamuoyu,

18.11.2024 tarihinde gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında alınan karar neticesinde;

Teknik direktörümüz Hasan Topaloglu ile yaptığımız görüşme sonucunda 3.kez istifasını kabul etmediğimizi hocamıza güvenimizin tam olduğunu ve sezon sonuna kadar hocamızla yolumuza devam edeceğimizi kamu oyuna bildiririz.

Takımımız da herhangi bir sorun olmadığı gibi 19, 20 yaş ortalaması bir kadro ile mücadele ettiğimizi ve uzun süreçte takımımızın istenilen, arzulanan noktalara geleceğine inancımız tamdır.

Saygılarımızla,

Yenicami A.K Başkan ve Y.K