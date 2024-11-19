BTM 1. Lig Beyaz Grup takımlarından Ağırdağ Boğaz Tayfun Spor Kulübü, başarılarla dolu bir sezonun ardından önemli temaslarına devam ediyor.

BTM 1. Lige Baf Ülkü Yurdu galibiyetiyle namağlup unvanını koruyarak başlayan kulüp, başkan Hüseyin Dayı liderliğindeki heyetle Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi'yi ziyaret etti. Görüşmede, Ağırdağ muhtarı Hasan Piro da yer aldı.

Hüseyin Dayı, kulübün çalışmalarını ve bölgede kısa süre içinde hayata geçirmeyi planladıkları spor tesisi projesini Çelebi ile paylaştı. Bu tesisin, özellikle bölge gençliği için önemli bir fırsat sunacağını vurguladı. Dikmen Belediye Başkanı Çelebi ise Ağırdağ Boğaz Tayfun Spor Kulübü’nün başarılarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, spor tesisinin önemine dikkat çekti ve bu tür girişimlerin bölge gençlerinin gelişimine büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Bu ziyaret, kulüp ve yerel yönetim arasındaki iş birliğini güçlendirmek adına önemli bir adım oldu.