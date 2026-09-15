Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) Başkanı Fuat Topaloğlu, uzlaşı sağlanamaması nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda taşımacılık hizmeti verilmeyeceğini belirtti.

Yazılı açıklama yapan Topaloğlu, dün Milli Eğitim Bakanlığı ile saatler süren toplantının ardından uzlaşı sağlanamadığını ifade etti.

Topaloğlu, yasal taşıma sözleşmelerinin hayata geçirilmesi ve sektörün temel sorunlarının çözümü konusunda da somut adım atılmadığını söyledi.

Tek taleplerinin ücret artışı olmadığını kaydeden Topaloğlu; sektörün güvenli, sürdürülebilir ve yasal bir zemine oturtulmuş bir taşımacılık sistemi talep ettiğini kaydetti.