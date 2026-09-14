Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş Erhürman’ın öncülüğünde Milli Eğitim Bakanlığı ve İnşaat Mühendisleri Odası arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, protokole, Genel Orta Eğitim Dairesi Müdürü Lütfü Oflaz, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın ve İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Abdullah Ekinci imza koydu.

Cumhurbaşkanlığında gerçekleşen imza töreninde konuşan Nilden Bektaş Erhürman, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda engelli erişimi ile engelli tuvaletlerinin düzenlenmesi ve yapımı konusunda protokol imzalanması için bir araya gelindiğini söyledi.

Nilden Bektaş Erhürman, engelli çocuğu olan bir annenin kendilerine ulaşmasının ardından engelli tuvaleti yapılması konusunda İnşaat Mühendisleri Odası ile iletişime geçtiklerini belirterek, Milli Eğitim Bakanlığı’nın izniyle okullarda inceleme yapıldığını ve rapor hazırlandığını ifade etti.

Seçilmiş okullarda engelli bireyler için tuvalet yapılmasıyla “engelsiz okul” için ilk adımın atılacağını anlatan Nilden Bektaş Erhürman, imzalanacak protokolden dolayı mutlu ve gururlu olduğunu, Cumhurbaşkanlığı olarak her aşamada katkı koymaya hazır olduklarını vurguladı.

Nilden Bektaş Erhürman, gösterdikleri hassasiyet ve katkılarından dolayı Milli Eğitim Bakanlığı ve İnşaat Mühendisleri Odası’na teşekkür etti.

-Oflaz

Genel Orta Eğitim Dairesi Müdürü Lütfü Oflaz da tüm çocukların eşit ve aynı statüde olduğuna işaret ederek, bu gibi projelerin sürdürülmesini istediklerini söyledi. Oflaz, çalışmalara öncülük eden Cumhurbaşkanlığına ve çalışmaları gerçekleştiren İnşaat Mühendisleri Odası’na teşekkür etti.

-Hocanın

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın da engelli bireyler için çalışmaları çok önemsediklerini belirterek, tüm okullarda uygulanmasını istediklerini ifade etti. Atılan küçük adımların büyük adımlara dönüştüğünü anlatan Hocanın, yapılan çalışmalara vesile olduğu ve duyarlılık gösterdiği için Nilden Bektaş Erhürman’a teşekkür etti.

-Ekinci

İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Abdullah Ekinci de konuşmasında, 5 okulda çalışmalara başladıklarını ve eğitim yılı başlamadan çalışmaları tamamlayacaklarını vurguladı. Yapılan çalışmanın pozitif bir farkındalık olmasını istediklerini aktaran Ekinci, Kahraman Maraş depremi sonrasında okullarda yapılan çalışmalar gibi her zaman iş birliği yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

İmza töreninde, Cumhurbaşkanı Özel Gereksinimli Bireyler Danışmanı Dr. Günay Kibrit, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Hizmetler ve Sosyal Politikalar Danışmanı Aydan Başkurt, Cumhurbaşkanı Eğitim Danışmanı Doç. Dr. Melahat Arıklı, İnşaat Mühendisleri Odası Genel Sekreteri Hüsnü Coşan, sayman Ayşe Pekrioğlu Balkıs, yönetim kurulu üyeleri Buğra Ebedenölmez ve Ali Özsoy hazır bulundu.