Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, Halkın Partisi’ni (HP) ziyaret ederek inşaat sektöründe yaşanan sorunları ve seçimler ertesinde yeni dönemde yapılması gerekenlere dair görüşlerini paylaştı.

HP’den verilen bilgiye göre, Müteahhitler Birlik Başkanı Cafer Gürcafer başkanlığındaki heyetin ziyareti sırasında, HP Genel Başkanı Kudret Özersay’a, MYK üyesi Ramadan Durmazer ve Yusuf Avcıoğlu ile Genel Başkan Ekonomi Danışmanı Ahmet Karavelioğlu ve HP Gençlik Örgütü Başkanı Onur Güler eşlik etti.

Ziyaretle ilgili olarak açıklamalarda bulunan Özersay, “Maalesef bir yandan taşınmaz mal alımıyla ilgili kuralların iyi düşünülmeden sürekli olarak değiştirilmesi piyasada güveni sarsmış, diğer yandansa Kıbrıs Rum liderliğinin saldırgan tutumu Kıbrıs Türk ekonomisine bilinçli olarak zarar verme çabası olumsuz sonuçlar doğurmuştur.” dedi.

Taşınmaz mallar konusunda mağduriyet ve hak meselesinin tek yanlı ve sadece Kıbrıslı Rumların mallarıyla sınırlı olmadığını söyleyen Özersay, Kıbrıslı Rumların mülkiyete dair haklarını teslim eden bir iç hukuk mekanizması olarak Taşınmaz Mal Komisyonu’nun (TMK) kurulduğunu hatırlattı.

TMK’nın çok daha etkili çalışmasını sağlayacak yeni düzenlemelerin yapılması gerektiğini dile getiren Özersay, Rum kesiminde Kıbrıslı Türklerin malları konusundaki sistematik hak ihlalleri ile TMK benzeri yapıların bulunmayışına dikkat çeken girişimlere odaklanılması gerektiğini söyledi.

Özersay, taşınmaz mal kurallarına dair piyasaya güven verecek, karmaşık olmayan, pratik ve uygulanabilir olan düzenlemelerin, tüm paydaşlarla istişare edilerek devreye sokulması gerekeceğini ve HP olarak bu vizyona ve siyasi iradeye sahip olduklarını belirtti.