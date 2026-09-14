Gemi faciasının ardından Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi ve takipleri gerçekleştirilen hastalar, yaşadıkları zorlu sürecin ardından hastane yönetimine ve sağlık çalışanlarına teşekkürlerini iletti.

Hastalar, hastaneye giriş yaptıkları ilk andan taburcu oldukları ana kadar yalnızca tıbbi tedavilerinin değil, tüm ihtiyaçlarının da titizlikle düşünüldüğünü belirtti.

Tedavi süresince sağlık hizmetlerinin yanı sıra hastaların beslenme, giyim ve günlük ihtiyaçlarının da titizlikle karşılandığını ifade eden hastalar, süreç boyunca kendilerine gösterilen yakın ilgi ve desteğin kendileri için büyük önem taşıdığını vurguladı.

“Kendimizi güvende hissettik”

Tedavi gören hastalar, özellikle sağlık ekiplerinin koordineli çalışmasından ve kendilerine gösterilen yakın ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Hastalardan gelen teşekkürlerde şu ifadeler öne çıktı:

“Hastaneye girdiğimiz andan çıkışımıza kadar her şey düşünüldü. Sadece tedavimizle değil, yemek ihtiyacımızdan giyime, psikolojik desteğimize kadar her konuda yanımızda oldular. Bize çok yardımcı oldular, kendimizi güvende hissettik.”

Hastalar, böylesine travmatik ve zor bir sürecin ardından kendilerine yalnızca birer hasta olarak değil, insani ihtiyaçları ve psikolojik durumlarıyla bir bütün olarak yaklaşılmasının kendileri için çok değerli olduğunu vurguladı.

Güçlü organizasyon ve ekip çalışması

Gemi faciasının ardından hastanede yürütülen süreçte farklı birimler arasında koordinasyon sağlanarak hastaların tedavi ve bakım ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildi.

Hastaların bu süreçte gösterilen ilgi ve özveriden duydukları memnuniyeti doğrudan iletmeleri, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde görev yapan tüm sağlık çalışanları için anlamlı bir teşekkür niteliği taşıdı.

Zorlu bir süreçten geçen hastaların kendilerini güvende, değerli ve yalnız olmadıklarını hissederek tedavilerini tamamlamaları, sağlık hizmetlerinin insan odaklı yönünün en önemli göstergelerinden biri olarak değerlendirildi.





