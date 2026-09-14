Akandere, öğrenci taşımacılığında sorunların çözümüne yönelik ciddi adım atılmadığını savunarak, “Taşımacılığa başlayın, gerisi gelir anlayışıyla bu iş yürütülemez.” dedi.

Beksan Bekir Akandere, yazılı açıklamasında taşımacıların yasal yükümlülüklerden kaçmadığını, daha güvenli, kaliteli ve kurumsal bir sistem oluşturulması amacıyla 2025-2026 eğitim yılı sona ermeden önce Milli Eğitim Bakanlığı’na çeşitli öneriler sunduklarını kaydetti.

Yaz boyunca bölgelerde yaşanan sorunlarla alınması gereken önlemleri de bakanlığa yazılı olarak ilettiklerini söyleyen Akandere, bu önerilerin gerektiği gibi değerlendirilmediğini ve sorunların çözümüne yönelik gerekli adımların atılmadığını savundu.

- “Protokol, yapacağımız işin senedi ve güvencesidir”

Akandere, protokol imzalanmadan, gerekli izinler tamamlanmadan ve ek sözleşmeler yenilenmeden taşımacılığa başlamama kararı aldıklarını anımsatarak, bu kararın öğrenciler, aileler ve taşımacılar düşünülerek anıldığını söyledi.

“Protokol, yapacağımız işin senedi ve güvencesidir.” diyen Akandere, hizmet bedellerinin zamanında ödenmemesini eleştirerek, bu sistemin sürdürülebilir olmadığını ifade etti.

Yakıt, personel, sigorta, bakım ve diğer işletme giderlerine işaret eden Akandere, ödemelerdeki gecikmelerin araçların yenilenmesini ve hizmet kalitesinin artırılmasını da olumsuz etkilediğini savundu.

Taşımacıların araç muayenesi, mesleki ehliyet veya diğer yasal belgeler konusunda herhangi bir itirazı bulunmadığını ifade eden Akandere, gerekli şartları taşımayan araçlarla sözleşme yapılmamasını da kabul ettiklerini belirtti.

Akandere, taleplerinin kuralların, sorumlulukların ve çalışma şartlarının açık şekilde belirlenmesi ve herkese eşit uygulanması olduğunu söyledi.

- “Öğrenci taşımacılığı yasal bir statüye kavuşmalı”

Gerekli izinler tamamlanmadan, protokol imzalanmadan ve yeni dönem sözleşmeleri yapılmadan taşımacılığın başlatılmasının doğru olmadığını savunan Akandere, bakanlığa daha önce sundukları dilekçeleri ve önerileri kamuoyuyla paylaşacaklarını açıkladı.

Akandere, yakın zamanda düzenleyecekleri basın toplantısında taleplerini, ilgili yazışmaları ve sürece ilişkin tarihleri belgeleriyle açıklayacaklarını da kaydetti.

Sektörde farklı görüşler bulunmasına rağmen öğrenci taşımacılığının yasal bir statüye kavuşturulması konusunda ortak bir noktada buluştuklarını ifade eden Akandere, “Ciddi, güvenli ve sürdürülebilir bir sistem için mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz.” dedi.

Hizmetin kuralları, şartları ve tarafların sorumluluklarının protokol ve sözleşmelerle güvence altına alınmasını isteyen Akandere, şöyle devam etti:

“Zamanında yapılmayan hazırlıkların, alınmayan kararların ve yerine getirilmeyen sorumlulukların faturasının taşımacılara kesilmesi doğru değildir. Bizler bu hizmeti yerine getiren tarafız; ancak bu hizmetin bir bedeli, kuralları, şartları ve ciddi sorumlulukları vardır. Bunların tamamının imzalanacak protokol ve sözleşmelerle yasal güvence altına alınması gerekmektedir.”

Akandere, ilgili makamlara da çağrıda bulunarak, “ ‘Ben yaptım oldu’ anlayışından vazgeçin. Gerekli duyarlılığı gösterin, üzerinize düşen sorumluluğu yerine getirin ve görevinizden kaçmayın. Bizler sorumluluk almaya ve işimizi layıkıyla yapmaya hazırız; aynı ciddiyeti ve sorumluluğu ilgili makamlardan da bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.