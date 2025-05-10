Yetkisi olmadığı halde 9 ayrı vekaletnameyi imzaladığı gerekçesi ile tutuklanan

Halkın Partisi Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Ahmet Tokatlıoğlu dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Girne Adli Şubede görevli polis çavuşu Ömer Yavuz olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, Maliye Bakanlığı tarafından kendilerine 7 Mayıs 2025‘de yapılan şikâyet üzerine zanlı Ahmet Tokatlıoğlu’nun kendisinin de eleman olarak çalıştığı, babasına ait olan 41. Tasdik Memurluğunda 2-3 Mayıs tarihlerinde, yetkisi ve izni olmadan 9 ayrı vekaletnameyi imzalayıp mühürlediğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlı Tokatlıoğlu ve şüpheli konumundaki babasının, 7 Mayıs’ta polise çağrıldığını ve gönüllü ifadelerinin alındığını belirterek alınan ifadelerinde zanlı Ahmet Tokatlıoğlu’nun ilgili vekaletnameleri Tasdik Memuru olan babasının bilgisinde hazırlandığını söylediğini aktardı.

Polis, aynı günün akşamında ilgili Tasdik Memurluğu ofisinde arama yapıldığını, 9 vekaletin emare alındığını, bu vekaletnamelerde adı geçen kişilerden 3’ünden ifade alındığını, bu ifadelerde de ilgili vekaletnamelerin zanlı Tokatlıoğlu tarafından imzalanıp mühürlendiğinin belirtildiğini kaydetti.

Polis, zanlı Ahmet Tokatlıoğlu’nun önceki gün tutuklandığını, aranan 6 ayrı emare daha olduğunu, zanlı Tokatlıoğlu ve şüpheli babasının imza ve el yazısı örneklerinin alındığını, ofisi ve bölgeyi gösteren kamera kayıtlarının inceleneceğini, zanlının ifadesinin teyit ve tekzibinin yapılacağını ve vekaletnamelerde isimleri olan 10 kişinin de tespit edilip ifadelerinin alınacağını söyleyerek soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için 3 gün daha süreye ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı avukatı, polisin tutukluluk talebine itiraz ederek, istenilseydi, dün 3. gününde olan soruşturmanın bitirileceğini, hafta sonu olduğu için zaten herhangi bir soruşturma yapılamayacağını belirtti. Talep edilen bu sürede de hiçbir sabıkası olmayan zanlı Tokatlıoğlu’nun 3 gün boyunca boş yere tutuklu kalacağını belirten Avukat, vekaletnamelerde sadece vekalet verenin hazır bulunduğunu ve imza attığını, dolayısıyla 10 değil 6 kişinin ifadelerinin alınması gerektiğini belirterek süreye itiraz etti.

Huzurunda verilen şahadet ve savunmanın itirazını değerlendirmek için ara veren Yargıç Evren Mürsel aranın ardından soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi ve zanlının lehine ve aleyhine olacak tüm unsurların ortaya çıkması maksadı ile 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.