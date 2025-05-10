Lefkoşa’da meydana gelen özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan aranan Ahmet Boybey, 4 yıl sonra Havalimanı’ndan ülkeye giriş yaparken tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Şu anda 22, suç tarihinde 18 yaşında olan zanlı hakkındaki olguları polis memuru aktardı.

Polis, 18 Şubat 2021 tarihinde Lefkoşa adli şubeye gelen N.D. isimli adamın, 13 yaşındaki kızının internette cinsel içerikli görüntülerinin dolaştığını söyleyip, kim tarafından paylaşıldığının araştırılmasını isteyerek, şikayetçi olduğunu belirtti. Polis, başlatılan soruşturma kapsamında 5 kişisin tespit edildiğini ve cep telefonlarına el konularak, incelendiğini söyledi.

Polis, yapılan inceleme sonucu 5 kişinin görüntü paylaşmadığını, videoyu internetten bulduklarının tesit edildiğini kaydetti.

Polis, 13 yaşındaki kız çocuğunun ifadesine başvurulduğunu, video görüntüsünü zanlı Boybey’e attığını söylediğini aktardı.

Polis, zanlının aranan şahıs ilan edildiğini, ancak yurt dışına çıkış yapmasından dolayı ileri işlem yapılamadığını kaydetti. Polis, zanlının 9 Mayıs sabah saatlerinde Havalimanından ülkeye giriş yaptığının tespit edildiğini ve karakola celp edildiğini söyledi.

Polis, zanlının celp üzerine polise geldiğini ve ifade verdiğini açıkladı. Polis, zanlının 13 yaşındaki kızın kendisine videoyu attığını kabul ederken, görüntüleri internette yaymadığını, sadece kızın amcasına onu uyarması için gönderdiğini ileri sürdüğünü kaydetti. Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, ülkeye turist vizesiyle geldiğini, şu anda yurt dışında yaşadığını belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.