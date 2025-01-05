Halkın Partisi (HP) Dış İlişkiler Sorumlusu Ahmet Tokatlıoğlu, Türkiye ile Suriye arasında imzalanması gündemde olan deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşmasının, Doğu Akdeniz’deki dengeleri değiştireceğini ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) haklarının korunmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Tokatlıoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Doğu Akdeniz’de Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) tek taraflı ve hukuksuz hamlelerine karşı Türkiye’nin attığı her adımın KKTC açısından stratejik önem taşıdığını kaydetti.

Türkiye ile Suriye arasında imzalanacak bir anlaşmanın, bölgedeki yetki alanlarının belirlenmesine yönelik uluslararası hukuka uygun bir zemin oluşturacağını ifade eden Tokatlıoğlu, bu durumun KKTC’ye doğrudan ve dolaylı olarak birçok fayda sağlayacağını belirtti.

Türkiye’nin, Doğu Akdeniz’de yeni bir yetki alanları sınırlandırma anlaşması yaparak, bölgedeki varlığını güçlendirmesinin, KKTC’nin haklarının korunmasına da olumlu katkı yapacağını kaydeden Tokatlıoğlu, şöyle devam etti:

“Türkiye ile KKTC arasında imzalanan kıta sahanlığı anlaşması, bölgede bir gerçekliktir. Türkiye’nin Suriye ile yapacağı bir anlaşma, bu gerçekliği daha güçlü hale getirecek ve uluslararası hukuk nezdinde KKTC’nin deniz yetki alanlarını daha sağlam bir zemine oturtacaktır.”

“Rum kesiminin tek yanlı hamleleri boşa çıkacak”

Türkiye-Suriye deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşmasının, Güney Kıbrıs’ın bölgedeki tek taraflı ve hukuksuz faaliyetlerine karşı önemli bir hamle olacağını belirten Tokatlıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“GKRY, Yunanistan, İsrail ve Mısır ile birlikte Doğu Akdeniz’deki doğal kaynakları tek taraflı olarak sahiplenmeye çalışıyor. Türkiye’nin attığı bu adım, hem KKTC’nin haklarını hem de bölgedeki enerji paylaşımını daha adil bir çerçeveye oturtacaktır.”

Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon kaynaklarının paylaşımı konusunda Türkiye ve KKTC’nin haklı mücadelesine dikkat çeken Tokatlıoğlu, “Bölgede doğal gaz arama ve sondaj faaliyetleri sürecinde Türkiye ile KKTC arasındaki iş birliği daha güvenli hale gelecek. Böyle bir adım, Rum tarafını Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafıyla iş birliği yapmaya zorlayacaktır.” dedi.

“Bu anlaşma Doğu Akdeniz’de yeni bir denge oluşturabilir”

Türkiye-Suriye anlaşmasının KKTC açısından diplomatik fırsatlar da yaratabileceğini ifade eden Tokatlıoğlu, “Bu anlaşma, Doğu Akdeniz’de yeni bir denge oluşturabilir ve KKTC’nin haklarını uluslararası alanda daha fazla görünür kılabilir.” vurgusu yaptı.

Halkın Partisi olarak Doğu Akdeniz’de uluslararası hukuka uygun, KKTC’nin ve Türkiye’nin haklarını koruyan her adımı desteklediklerini belirten Tokatlıoğlu, bölgedeki gelişmelerin dikkatle takip edilmesi gerektiğini kaydetti.