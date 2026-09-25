Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, New York’taki BM Kurul çalışmaları kapsamında dün saat 18.00'de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le görüştü.

Cyprus Times sitesinin haberine göre Hristodulidis görüşme sonrasında yaptığı açıklama, “çok iyi bir görüşme olması ve esasa, metodolojiye ve Güven Yaratıcı Önlemlere ilişkin sunduğumuz yeni fikirlerin Genel Sekreter tarafından çok olumlu işaretlerle karşılanmasından çok büyük memnuniyet duyuyorum” dedi.

“AB'nin daha etkin katılımı için sunduğumuz strateji bu büyük çabanın anahtarıdır” ifadesini kullanan Hristodulidis, Guterres’in kendisini, Kıbrıs sonunu, AB Komisyonu ve Avrupa Konseyi başkanlarıyla görüştüğü yönünde bilgilendirdiğini vurguladı.

Hristodulidis, üçlü görüşme olma ihtimali halinde New York’ta kalışını uzatabileceğini de Guterres’e ilettiğini belirtirken görev süresinin bitimi öncesinde müzakerelerin yeden başlaması konusunda ortaya koyduğu bağlık sebebiyle Guterres’e teşekkür ettiğini de ifade etti.

Üçlü bir görüşmenin Guterres’in aklında olduğunu ancak karşı tarafın da olumlu yanıtının gerektiğini vurgulayan Hristodulidis, “ Genel Sekreterin bu fikirleri kabul etmesinden memnuniyet duyuyorum. Genel Sekreterin, müzakerelerin yeniden başlamasını hedefleyen genişletilmiş bir konferansın toplanması için elinden geleni yaptığına inanıyorum” şekilde konuştu.