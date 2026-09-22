Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt Belediye Başkan adayı Reşat Kansoy, “Güzelyurt’un geleceğini gençlerimizle birlikte konuşacak, birlikte planlayacak ve birlikte kuracağız.” dedi.

CTP’den verilen bilgiye göre, Kansoy, Güzelyurt’ta gençlerle bir araya gelerek görüş, talep ve beklentileri dinledi.

Güzelyurt’un bugünü ve geleceği üzerine sohbet eden Kansoy, sözü gençlere bıraktı. Kansoy, gençlerin yaşadıkları kentle ilgili kararların yalnızca takipçisi değil, doğrudan parçası olacağı katılımcı bir yerel yönetim anlayışını hayata geçirmek istediklerini söyledi.

Kansoy, gençlerin Güzelyurt’un en büyük güçlerinden biri olduğunu dile getirdi.

CTP’nin yerel yönetim anlayışında katılımcılığın önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Kansoy, gençlerin fikirlerini özgürce ortaya koyabildiği ve yerel karar süreçlerine doğrudan katkı sağlayabildiği bir belediye hedeflediklerini belirtti.

Kansoy, “Gençlerle birlikte karar veren bir belediye anlayışına ihtiyacımız var. Gençlerimizin ne düşündüğünü, nasıl bir Güzelyurt hayal ettiğini dinleyeceğiz. Onların fikirlerinin yalnızca dinlendiği değil, karşılık bulduğu bir yerel yönetim oluşturmak istiyoruz.” ifadelerine yer verdi.

- “Gençler, Güzelyurt’ta gelecek kurabilmeli”

Kansoy, Güzelyurt’un geleceği açısından genç nüfusun bölgede kalmasının ve yaşamını burada kurabilmesinin önemine işaret ederek, yerel yönetimin gençlerin sosyal, kültürel ve ekonomik yaşama daha güçlü katılabilmesi için sorumluluk üstlenmesi gerektiğini ifade etti.

Gençlerin eğitimden spora, kültür-sanattan sosyal yaşama kadar kendilerini geliştirebilecekleri olanaklara erişmesinin önemini vurgulayan Kansoy, Güzelyurt’un gençlerin yalnızca doğup büyüdüğü değil, geleceğini de kurmak istediği bir kent olması gerektiğini söyledi.

Kansoy, “Gençlerimizin başka yerlere gitmek zorunda kaldığı değil, kendi kentinde geleceğe güvenle bakabildiği bir Güzelyurt istiyoruz. Bunun için gençlerin kendilerini geliştirebilecekleri, üretebilecekleri, sosyalleşebilecekleri ve kent yaşamına aktif biçimde katılabilecekleri olanakları çoğaltmamız gerekiyor.” ifadelerini kullandı.