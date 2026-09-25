Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Parti Meclisi, genel seçimlere yönelik Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa ilçelerindeki kontenjan adaylarını oy birliğiyle belirledi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre; Lefkoşa’da Emine Dizdarlı ve Güven Bengihan; Girne’de Tunç Adanır ve Jale Refik Rogers; Gazimağusa’da ise Ayşegül Baybars, Metin Kulaksız ve Eralp Şerifoğlu kontenjan adayı oldu.

Parti açıklamasında, üç ilçedeki adayların toplumsal temsili güçlendirme, liyakati esas alma ve birlikte yönetim ilkesini hayata geçirme hedefiyle belirlendiği kaydedildi.

Farklı kesimlerin birikim, deneyim ve beklentilerini siyasal karar alma süreçlerine taşımanın amaçlandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Farklı toplumsal alanlarda edinilen bilgi, birikim ve deneyimlerin siyasal temsile yansıtılmasını esas alan CTP, toplumun farklı kesimlerinin karar alma süreçlerinde söz sahibi olduğu birlikte yönetim anlayışını yeni dönemde de sürdürecek.”