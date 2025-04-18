Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, “Bizler hiçbir zaman Türklüğümüzden ödün vermedik.” diyerek, Kıbrıs Türkü’nü aşağılamanın çok büyük bir ayıp olduğunu belirtti.

TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı Celal Bayar kınama mesajı yayınlayarak, Kıbrıs Türk halkının yüzyıllardır Kıbrıs'ta Türklüğü savunduğuna işaret etti.

“Ağır bedeller ödedik. Katliamlar yaşadık, şehitler verdik. Anavatan Yavruvatan beraberliğinde Mehmetçik ve Mücahidin alın teri ve kanı ile, 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekâtı ile tarihi bir sonuç elde ettik. Adaya barış ve özgürlük geldi. Devlet olduk.” diyen Bayar, mesajına söyle devam etti:

“50 yıl sonra halâ Kıbrıs Türkü’nü aşağılamak çok büyük bir ayıptır. Bunu şiddetle kınıyoruz. Bizler hiçbir zaman Türklüğümüzden ödün vermedik. Andımızın gereğini yerine getirdik. Milli Kıbrıs Davamız devam etmektedir. Bizim Anavatan'a ne kadar ihtiyacımız varsa, Anavatanın da Kıbrıs'a ihtiyacı vardır.”