Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (KAR-İŞ) ve Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği, bütün sorunların çözülmediğini ancak öğrenciler ile ailelerin daha fazla mağdur olmaması için sorumluluk aldıklarını ve yeniden yola çıktıklarını kaydetti.

Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokoldeki taahhütlerin takipçisi olacaklarını belirten taşımacılar, Milli Eğitim Bakanlığı ile Maliye Bakanlığının sorumluluk alanlarındaki yükümlülüklerini zamanında ve eksiksiz yerine getirmelerini beklediklerini bildirdi.

KAR-İŞ Başkanı Fuat Topaloğlu örgütler adına yaptığı açıklamada, yürütülen görüşmeler sonucunda Milli Eğitim Bakanlığı ile hazırlanan protokolün bugün imzalandığını ve yarından itibaren tüm okullara öğrenci taşımacılığının yeniden başlayacağını kaydetti.

Üyelerin taleplerinin imzalı bir protokol çerçevesinde ele alınmasının sağlandığını belirten Topaloğlu, yürütülen mücadelenin sektörün haklarının korunmasının yanı sıra öğrenci taşımacılığının sürdürülebilir koşullarda yapılması için olduğunu belirtti.

- “Amaç çocukları okullardan uzak bırakmak değil, sorunlara çözüm bulmaktı”

Topaloğlu, başından beri amacın çocukları okullarından uzak bırakmak değil, hizmetin devamını zorlaştıran sorunlara çözüm bulunmasını sağlamak olduğu ifade ederek, şöyle konuştu:

“KAR-İŞ ve Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği olarak bütün sorunlarımızın çözüldüğünü söylemiyoruz. Ancak öğrencilerimizin ve ailelerimizin daha fazla mağdur olmaması için sorumluluk alıyor, imzalanan protokol doğrultusunda yeniden yola çıkıyoruz.

Attığımız bu adım, haklı taleplerimizden vazgeçtiğimiz anlamına gelmemektedir. Taşımacılık sektöründeki üyelerimiz üzerine düşeni yerine getirirken, Milli Eğitim Bakanlığı ve Maliye Bakanlığından da kendi sorumluluk alanlarındaki yükümlülüklerini zamanında ve eksiksiz yerine getirmelerini bekliyoruz.”

Topaloğlu, protokolün imzalanması kadar hükümlerinin uygulanmasının da belirleyici olacağını belirtti.

Verilen taahhütlerin takip edileceğini, çözüme kavuşmamış sorunların gündemde tutulacağını ve üyelerin haklarının savunulmaya devam edileceğini söyleyen Topaloğlu, çözüm sürecine sağladığı destek için Başbakan Ünal Üstel’e; süreç boyunca anlayış gösteren öğrencilere, ailelere ve halka, ayrıca dernek ve birlik üyelerine teşekkür etti.