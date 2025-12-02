Beyarmudu Belediyesi, Çayönü’nde bölge gençliğinin spor olanaklarını güçlendirmek amacıyla yürüttüğü Futbol Sahası projesinde önemli ilerlemeler kaydediyor. Sahada düzeni sağlayacak çevre tel örgü montajı tamamlandı. Proje, hem fiziki altyapısıyla hem de taşıdığı anlamla bölge halkı için özel bir yere sahip.

Beyarmudu Belediyesi, bölge halkının sevgisini ve saygısını kazanmış, Çayönü futboluna oyuncu ve antrenör olarak yıllarca hizmet etmiş Polis Müfettişi Serkan Bulak’ın adı, yeni yapılacak futbol sahasına verilecek.

BEBEK: "PROJEYE DESTEK VERMEK BİZLER İÇİN BÜYÜK BİR ONURDUR"

Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek yaptığı açıklamada

“Serkan Bulak, iyi bir sporcu ve antrenör olmanın yanısıra o, bu bölgenin yetiştirdiği mütevazı, çalışkan, gönlü güzel bir insandı. Futbola kattığı emek, gençlere verdiği ilham ve toplumumuzdaki güzel izleri hala yaşamaya devam ediyor. Onu kaybettiğimiz gün hepimiz derin bir acı yaşadık ama bugün, onun adını yaşatacak bir projeyi hayata geçirmek bizler için büyük bir onurdur. Gençlerimiz bu sahada her topa vurduğunda, her adım attığında Serkan Bulak’ın emeğini, duruşunu ve bıraktığı mirası hatırlayacaktır.” dedi.