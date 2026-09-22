Değirmenlik Akıncılar Belediyesi, motorsporlarına hizmet edecek Heyecan Park Projesi’ndeki drag pistinin asfalt ihalesini sonuçlandırdı.

Belediye’den yapılan açıklamada, ihaleyi Tüfekçi Ltd.’in kazandığı ve Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler ile Tüfekçi Ltd. Direktörü Hüseyin Tüfekçi’nin ihale sözleşmesini imzaladıkları belirtildi.

Karavezirler: “Hedefimiz 2027’nin ilk çeyreğinin sonu”

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler, 2026 yılında tamamlamayı hedefledikleri Heyecan Park Projesi’nin ihale sürecinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle hizmete girme tarihinin bir süre ertelendiğini belirterek, “Asfalt ihalesinin imzalanmasıyla artık süreç hız kazanacak, hedefimiz 2027’nin ilk çeyreğinin sonudur” dedi.

Motorsporlarına ev sahipliği yapacak Heyecan Park’ın adrenalin tutkunlarını bir araya getireceğini vurgulayan Karavezirler, herkesin heyecanla beklediği projenin etaplar halinde yapımına devam edileceğini de kaydetti.

Karavezirler, parkın 303 bin metrekarelik bir alana yapılacağını da aktararak, 51 bin 500 metrekare (1200 metre uzunlukta 42 metre genişlikte) yarış pist alanı ve dönüş yolu olacak projede 14 bin metrekarede seyirci tribünü ve otopark alanı yapılacağını vurguladı.

“Heyecan Park” hakkında bilgi veren Karavezirler, “Park, oto drag yarışları, power drift yarışları, rally seyirci özel etapları, time attack ve rally cross, moto drag yarışları, moto cross yarışları, ATV ve UTV parkurları, RC araba ve uçak yarışları, BMX bisiklet yarışları, klasik otomobil sergi ve yarışları, ileri sürüş teknikleri eğitimleri, trafik eğitim parkurları, yürüyüş alanları, bisiklet parkurları, festival alanları ve yeşil alanlardan oluşacak.” dedi.