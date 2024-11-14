Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü’nün (KKRKD) organize ettiği Sami Doğan Motors 2024 Ralli Sprint Şampiyonası 16 Kasım 2024 Cumartesi günü tamamlanıyor. Lefkoşa’da Sanayi Bölgesi arkasında hazırlanan etapta yapılacak yarış, “5.Cumhuriyet Sprint Rallisi” adıyla gerçekleştirilecek. Yarış, Sami Doğan Motors’un ana sponsorluğunda; ÇDM Kaporta Boya, Chagla Food&Drink ve Güven Sigorta’nın da katkılarıyla yapılacak.

ETAP, İTFAİYE ARKASINDAN BAŞLAYIP DİKMEN YOLU ÜZERİNDE BİTECEK

Lefkoşa Sanayi Bölgesi İtfaiye arkasından başlayacak olan etap, Kuzey Çevre yolu altından karşıya geçip, Dikmen yolu üzeri, çöplük bölgesinde tamamlanacak. Yaklaşık 9 kilometre uzunluğunda hazırlanan etap biri deneme olmak üzere üçer kez geçilecek. Deneme etabı ilk araç için 11.00’de başlayacak. ilk etap 12.20’de ve ikinci etap 13.39’da başlayacak. Etap Çevre yolu üzerinden ve zıplama noktasından takip edilebilecek. Yarışın Start, Servis alanı ve Finişi Chagla Food&Drink önünde yapılacak. Etabın tamamlanmasının ardından ödül töreni takribi 15.00’de yapılacak ve organizasyon sona erecek.

KAYIT İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Sınıf 1, Sınıf 2, ve Sınıf N olmak üzere 3 sınıfta toplam 10 ekibin kayıt yaptırdığı yarışta keyifli bir birincilik mücadelesi yaşanacak. Sezonun final yarışı olmasından dolayı şampiyonu da belirleyecek yarışta 5 ekip şampiyonluk mücadelesi verecek. 49 puanla Sadık Bilgimer-Buse Bilgimer ikilisinin lider durumda bulunduğu şampiyonada Ahmet Özerdem-Cihan Anıl Şahin ikilisi ikinci sırada, Zeki Demirdeş-Kani Avkıran ikilisi ise üçüncü sırada bulunuyor. Cevdet Alptürk-Mehmet Çağla ikilisinin yeni aldıkları Volkswagen Polo R5 ile katılacağı yarışta şampiyonluk ihtimalleri bulunuyor. Yeni aldığı Volkswagen Polo R5 ile Fikri Macila-Harun Çakır ikilisinin de etaplara döneceği yarışta genç pilot Hasan Macila da Halil Mulla ile birlikte öncü araç görevini Ford Fiesta R2 ile yapacak.

Kayıt Listesi:

No Pilot Co-Pilot Araç Sınıf

1 1 Selen BİLGİMER Çeçilya BİLGİMER Mitsubishi Lancer EVO6 1

2 2 Ahmet ÖZERDEM Kani AVKIRAN Mitsubishi Lancer EVO9 1

3 3 Sadık BİLGİMER Buse BİLGİMER Mitsubishi Lancer EVO4 1

4 4 Zeki DEMİRDEŞ Barış Kalfaoğlu Skoda Fabia R5 2

5 5 Cevdet ALPTÜRK Mehmet ÇAĞLA Volkswagen Polo R5 2

6 6 Çağkan BOZALANLAR Erdaş UÇANER Ford Fiesta S2000 2

7 7 Fikri MACİLA Harun ÇAKIR Volkswagen Polo R5 2

8 8 Mehmet ÇOCUK Hüseyin ÇOCUK Skoda Fabia R5 2

9 9 Edim MACİLA Güner ŞEVKETOĞLU Ford Fiesta R5 2

10 10 Hüseyin YARKINER Hasan KARLITAŞ Mitsubishi Lancer EVO7 N

0 0 Halil Mulla Hasan MACİLA Ford Fiesta R2 0