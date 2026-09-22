Türkiye Otodrag Şampiyonası’nın 3.ayak yarışları 13 Eylül 2026 Pazar günü Antalya Kepez Yeni Drag Pisti’nde büyük bir heyecanla yapıldı. Organizasyona, Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil (KKDSOD) Yönetim Kurulu üyeleri ve hakemleri de yarışçı 4 ekip ile birlikte katıldı. Organizasyon kapsamında start, padok ve zamanlama alanlarında aktif görev alan KKDSOD yönetimi, yarışın sağlıklı ilerlemesine katkı sağladı.

Kepez Belediyesi ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu iş birliğinde düzenlenen Türkiye Otodrag Şampiyonası 3. Ayak yarışlarına katılan KKDSOD sporcuları ise güçlü rakipler arasında önemli bir başarı elde etti. 12 saniye kategorisinde Honda K24 Turbo aracıyla katılan Gürkan Gülderen ikinci olurken yurda kupayla dönmeyi başardı. Mehmet Karadeniz Toyota GT4 aracıyla, Erdem Yolcu Honda EK B18C Turbo aracıyla ve Cemal Kanioğlu Honda K24 aracıyla zorlu rakiplerine karşı mücadele etti. KKDSOD hem organizasyonel katkısı hem de elde ettiği dereceyle Kepez Drag Yarışı’nda dikkat çeken ekiplerden biri oldu.

İSMET TUFAN SPORCULARI VE GÖREVLILERI TEBRIK ETTI

KKDSOD Başkanı İsmet Tufan, bu tip organizasyonlarda görev almak ve üyelerimizle birlikte organizasyonun parçası olmak önemlidir. Ülkemiz Motorsporlarının gelişimi açısından büyük önem taşıdığını bir kez daha belirtmek isterim. Hem üst düzey görevlilerimizi hem de sporcularımızı tebrik ederim.