2026 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası, 29 Mart Pazar günü düzenlenen 1. Carlot Auto Tırmanma Yarışı ile start aldı.
Karaağaç parkurunda oldukça çekişmeli geçen yarışta, son şampiyon Deniz Denner, en yakın rakibine 22 saliselik fark atarak birinciliğe ulaştı. Yarışı Andreas ikinci sırada tamamlarken, Kemal Topçuoğlu üçüncü oldu.
Co-pilotlar klasmanında ise Levent Sönmez birinci, Arda Öksüzoğlu ikinci ve Ümit Koçak üçüncü sırayı aldı.
Kategorilere Göre Sonuçlar
E1 KATEGORİSİ:
Birinci Andreas, ikinci Kemal Topçuoğlu oldu.
E2 KATEGORİSİ:
Birinci Deniz Denner, ikinci Doğa Koyuncu, üçüncü İlke Koçak olurken; co-pilot klasmanında birincilik yine İlke Koçak’ın oldu.
S2 KATEGORİSİ:
Halil Mulla - Levent Sönmez ikilisi birinci olurken, Hüseyin Şüküroğlu ikinci, Hakan Biricik - Mehmet Bayraktar ekibi üçüncü sırayı aldı.
E3 VE KADINLAR KATEGORİSİ:
Jale Kuset birinci olurken, co-pilotlarda Nehir Biçentürk zirvede yer aldı.
E4 KATEGORİSİ:
İbrahim Aydoğanlı - İrfan Gelengül birinci, Önem Biçentürk - Nehir Biçentürk ikilisi ikinci oldu.