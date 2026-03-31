İngilizler, VAR sistemine alışamadı. Premier Lig'de yer alan kulüplerin taraftarları Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasından pek de hoşnut değil.

Kısa adı FSA olan Futbol Taraftarlar Birliği'nin yaptığı bir anket, İngilizlerin yeşil sahalarda teknoloji kullanımına mesafeli durduğunu gösterdi. 8 bin kişinin katıldığı ankette futbolseverlerin yüzde 76'sı VAR'a destek vermedi.

İngilizlere göre Video Asistan Hakem uygulaması futbolun doğal güzelliğini ortadan kaldırıyor.

Taraftarların yüzde 92' si, "VAR iptal edebilir endişesiyle" attıkları gole bile doyasıya sevinememekten dert yanıyor.

Premier Lig kulüpleri yaklaşık 2 yıl önce eleştirilere rağmen, hata sayısını azalttığı için VAR sistemine devam etme kararı almıştı.

Futbol Taraftarlar Birliği ayrıca anketteki sonuçların, 2021 yılında yapılan bir başka çalışmayla da büyük benzerlik gösterdiği bilgisini kamuoyuyla paylaştı.