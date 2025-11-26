KKTC Cimnastik Federasyonu Artistik Cimnastik Minik Kız Takımları, Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından İstanbul’da düzenlenen Artistik Cimnastik Minik Kızlar Müsabakası’nda yarışmışlardı.

60 takım ve 273 sporcunun yer aldığı, son yılların en yoğun katılımlı yarışmasında, KKTC’yi temsilen sahneye çıkan iki takımımız başarılı bir şekilde yarışmayı tamamlarlarken, KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, çocuklarımızın elde ettiği başarı sonrasında şu açıklamayı yaptı.

“İstanbul’da düzenlenen Artistik Cimnastik Minik Kızlar Müsabakası’nı büyük bir gurur ve başarıyla tamamlamış bulunuyoruz.

60 takım ve 273 sporcunun yer aldığı, son yılların en yoğun katılımlı yarışmasında, KKTC’yi temsilen sahneye çıkan iki takımımız yüreklerini ortaya koyarak bizlere tarifsiz bir gurur yaşatmıştır. Sıralamaların bir puanla dahi on basamak değişebildiği son derece zorlu bir şampiyonada sporcularımızın elde ettiği değerli puanlar, ülkemiz cimnastiğinin geleceği adına bizlere umut, güç ve motivasyon vermiştir.

Küçücük yüreklerin büyük bir disiplin, cesaret ve azimle sergilediği başarılı performanslar, hepimizi derinden gururlandırmıştır. Bu büyük başarının mimarı olan minik sporcularımızı, onların gelişimleri için gece gündüz emek veren antrenörlerimizi ve daima yanımızda olan ailelerimizi gönülden kutlar; emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ederiz.

CUMHURBAŞKANIMIZ SPORCULARIMIZI ONURLANDIRDI

Cumhurbaşkanımız sayın Tufan Erhürman da takımlarımıza özel davet yaparak, onurlandırırken, bizlere de kendisini ziyaret etme onurunu yaşattı.

Sporcularımızın küçük yüreklerinde taşıdığı büyük hayallere destek olmak isteyen, bizleri içtenlikle karşılayan ve özellikle çocuklarımıza gösterdiği yakın ilgiyle onları çok mutlu eden Cumhurbaşkanımıza, sporcularımıza verdiği değer ve sunduğu her türlü destek için yürekten teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızın heyecanı, mutluluğu ve gururu bizlere de güç verdi.”