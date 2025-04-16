Gazimağusa’da bir TIR’da 15 bin adet torpil türü patlayıcı madde tespit edildi.

Gazimağusa Serbest Limanı içerisinde önceki gün saat 10.00 sıralarında, Gazimağusa Polis Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından, 60 yaşındaki isminin baş harfleri İ.D.’nin kullanımındaki tır araçta arama yapıldı.

Aramada, İ.D.’nin, kanunsuz şekilde ülkeye ithal ettiği toplam 15 bin adet torpil türü patlayıcı maddeyi, gümrüksüz olarak tasarrufunda bulundurduğu tespit edildi. İ.D. tutuklandı.

Gümrüksüz mal, kanunsuz patlayıcı madde ithal ve tasarruf suçundan tutuklanan İ.D., dün Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkartılarak aleyhine tahkikat maksatlı 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

Tanık polis, 14 Nisan’da saat 10.00’da, Gazimağusa Serbest Limanı içerisinde, zanlının kullanımındaki JN 998 plakalı TIR araçta yapılan aramada, tırın kafa kısmında, üst bölümünde, kanunsuz şekilde ülkeye ithal edip, gümrüksüz olarak tasarruf ettiği 180,000 TL değerindeki 15 karton koli içerisinde toplam 15,000 adet FP3 marka torpil türü patlayıcı maddeyi bulunup emare zapt edildiğini söyledi.

Polis, zanlıyı suçüstü hali gereği tespit tutukladığını belirtti ve zapt ettiği emareleri incelenmesi için PGM Parlayıcı Maddeler Şubesi’ne göndereceğini kaydetti.

Tanık polis, zanlı aleyhindeki soruşturmasının henüz çok yeni olup, sürdürdüğü çok yönlü soruşturmasını salimen tamamlayabilmek için mahkemeden serbest kalması halinde tahkikata kötü etki etme olasılığı bulunan zanlı aleyhine süre talep etti.

Huzurundaki talebi ve zanlının beyanlarını değerlendiren Yargıç, ilk nazarda suçla bağlantısı olduğuna bulgu yaptığı zanlının, tutuklu kalmasına karar verdi.

Yargıç, tahkikatın selameti için, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.