Polis Genel Müdürlüğü Özel Soruşturma Şube Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen; 19 tabanca, şarjör ve 9 canlı merminin ele geçirildiği "Siper Operasyonu" kapsamında zanlı olarak tutuklanan 42 yaşındaki Serkan Aygün dün Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

22 Kasım tarihinde Gazimağusa Limanı’ndan KKTC’ye giriş yaptığı sırada tutuklanarak hakkında 3 gün tutukluluk emri verilen zanlı Serkan Aygün’e soruşturmanın selameti açısından dün 2 gün daha tutukluluk emri verildi.

Özel Soruşturma Şube Amirliği’nden Tahkikat Memuru mahkemede bulguları aktardı.

Polis, meseleyle ilgili tutuklu bulunan 49 yaşındaki Hasan Akçın ve 49 yaşındaki Yılmaz Sarmış’ın telefon incelemelerinden ve beyanlardan Serkan Aygün’ün silahları bu kişilere Lefkoşa’da teslim ettiğinin öğrenildiğini, zanlının 22 Kasım tarihinde Gazimağusa Limanı’ndan KKTC’ye giriş yaparken tutuklandığını ifade etti.

Polis, zanlının tutuklu bulunduğu sürede ikinci gönüllü ifade vererek, 1 Ekim 2025 tarihinde 20, ve 26 Ekim 20025 tarihinde de 28 adet olmak üzere toplamda 48 adet tabancayı kullanımındaki UL 445 plakalı tırın ön yolcu koltuğu kısmına naylon poşet içerisinde saklayarak gizlice Gazimağusa Limanı’ndan KKTC’ye ithal ettiğini itiraf ettiğini söyledi.

Zanlının verdiği gönüllü ifadenin teyit tekzibinin devam ettiğini söyleyen Polis, zanlının kullanımındaki cep telefonunun bilişim emri gereği PGM’ye bağlı DATA İnceleme Şubesi’ne teslim edildiğini ve incelemenin sürdüğünü ifade etti.

Zanlı aleyhindeki soruşturmanın çok kapsamlı sürdüğünü belirten Polis, silahların bir kısmının diğer zanlıların tasarruflarında bulunduğunu ancak, halen bulunmayan emareler olduğunu söyledi.

Savunma avukatının sorusu üzerine zanlının ifadeleri doğrultusunda tahmin edilen toplam silah sayısının 48 olduğunu ancak bunlardan sadece 19’unun bulunduğunu ifade eden Polis, soruşturmanın selameti açısından zanlı hakkında 2 gün tutukluluk talep etti.

Savunma avukatı tutukluluk süresine itiraz etmezken, zanlıdan ifadenin gönüllü değil tehditle alındığını savundu.

Mahkeme, zanlı hakkında iki gün tutukluluk emri verdi.

31 Ekim tarihinde KKTC’ye çok sayıda tabanca getirildiğini öğrenen polis ekipleri gerçekleştirilen Siper Operasyonu kapsamında tasarrufunda 11 tabanca şarjör ile 9 canlı mermi bularak Hasan Akçın’ı tutuklamıştı.

Hasan Akçın’dan yapılan soruşturma ve telefonunda yapılan inceleme sonucu meseleyle bağlantılı olarak Yılmaz Sarmış da tutuklanmıştı.

3 Kasım’da yapılan ileri tahkikat sonucunda ise Bostancı-Akçay arasında bir kuyuda iki zanlı tarafından atılmış 8 adet tabanca parçaları tespit edilerek emare olarak alınmıştı.

Hasan Akçın ve Yılmaz Sarmış, tahkikat amacıyla 20 gün süreyle poliste tutuklu kaldıktan sonra 20 Kasım’da 1 ay süreyle cezaevine gönderilmişti.

Hasan Akçın ve Yılmaz Sarmış’ın telefonlarından yapılan incelemede, ve verdikleri beyanlarda tabancaları Serkan Aygün’ün getirdiği ve Lefkoşa’da bu iki kişiye teslim ettiği öğrenilmişti,

Serkan Aygün, 22 Kasım’da Gazimağusa Limanı’ndan ülkeye giriş yaptığı sırada tutuklanarak aleyhinde 3 gün tutukluluk kararı alınmıştı.