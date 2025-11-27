Girne’ye bağlı Dağyolu köyünde kızının şikayeti ile ‘Sirkat’ suçundan tutuklanan Nergiz Kılıçarslan Soykır dün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Nişan hediyesi olarak kızına aldığı takıları daha sonra kızından habersiz geri aldığı gerekçesi ile tutuklanan Soykır, aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Polis uygun bir teminat talebinde bulunurken Mahkeme, zanlının davası görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak 200 bin TL nakit, KKTC vatandaşı 1 kişinin imza edeceği 250 bin TL’lik kefalet senedi imza ederek serbest kalmasına emir verdi. Teminatla serbest kalan Soykır, “Ben hırsız değilim, onları ben hediye almıştım” dedi.