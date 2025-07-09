Politis gazetesi, Rum Meclisi Sağlık Komitesi’nin Pazartesi günü gerçekleştirilen toplantısında konuşan Rum Sağlık Bakanı Mihalis Damianos’un, tıbbi amaçla hintkeneviri ürünlerinin kullanımı süreçlerini ele alacak komitenin yeniden kurulacağını açıkladığını yazdı.

Gazete, konuya ilişkin yasanın 2019 yılında kabul edildiğini ancak konunun o dönemden beridir askıda olduğunu belirtirken özellikle kanser ve romatizma gibi uzun süreli ağrılardan muzdarip kişilerin bu ürünlere ulaşmasının kolaylaştırılmasının öngörüldüğünü aktardı.